Villa Romana di Casignana, 3mila voti in un mese per la sfida dei “Luoghi del Cuore” FAI

la campagna nazionale

CASIGNANA Tremila voti raccolti in appena un mese. È il risultato raggiunto dalla Villa Romana di Casignana nell’ambito della campagna nazionale “I Luoghi del Cuore” promossa dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, un traguardo che testimonia il forte legame della comunità con uno dei più importanti siti archeologici della Calabria.

La raccolta firme rappresenta un passaggio importante per consentire alla Villa di entrare tra i luoghi considerati prioritari dal FAI per interventi di tutela e valorizzazione. Un sostegno che arriva non soltanto dalla Locride, ma da quanti riconoscono il valore storico e artistico di un patrimonio capace di raccontare secoli di storia.

La Villa Romana di Casignana è infatti uno dei complessi archeologici più rilevanti della Calabria romana. Il sito conserva straordinari ambienti decorati con mosaici policromi, tra i più preziosi dell’Italia meridionale, che testimoniano il livello raggiunto dall’architettura e dall’arte musiva in epoca tardo-romana.



«Un risultato straordinario» è il commento affidato ai canali social della Villa Romana, che ha ringraziato quanti hanno già scelto di sostenere la candidatura: «Il vostro sostegno ci riempie di orgoglio e ci avvicina sempre di più alla possibilità di mantenere viva la storia millenaria di questo gioiello della Locride».

La corsa, però, non è ancora conclusa. L’obiettivo è continuare a raccogliere consensi e mantenere la Villa tra i siti calabresi più votati della classifica FAI, così da accendere ulteriormente i riflettori su un luogo che rappresenta una delle testimonianze più significative della presenza romana sul territorio.

Ogni voto diventa quindi un gesto concreto per promuovere la conoscenza e la tutela del patrimonio culturale calabrese. La Villa Romana di Casignana punta a trasformare l’affetto della comunità in una nuova opportunità di valorizzazione, portando la bellezza dei suoi mosaici e della sua storia millenaria all’attenzione nazionale.

Clicca qui per votare: https://fondoambiente.it/luoghi/villa-romana-casignana-83914?ldc=

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