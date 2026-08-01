Strade più sicure nei piccoli Comuni, dal Mit quasi 3 milioni per 20 centri calabresi – L’ELENCO

I FONDI

LAMEZIA TERME Quasi tre milioni di euro per la manutenzione e la messa in sicurezza delle strade di venti piccoli Comuni calabresi. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha destinato alla Calabria 2 milioni e 956mila euro, attraverso lo scorrimento della graduatoria 2025 del “Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni”. La misura riguarda i centri con una popolazione fino a cinquemila abitanti e prevede il finanziamento di interventi per un importo massimo di 150mila euro ciascuno. Le risorse potranno essere utilizzate per la manutenzione straordinaria, il rifacimento della pavimentazione, la regimentazione delle acque e la messa in sicurezza della viabilità comunale.

I venti Comuni finanziati

I beneficiari calabresi sono Riace, Torre di Ruggiero, Casignana, Stalettì, Olivadi, Sellia, Panettieri, San Vito sullo Ionio, Samo, Amendolara, Nocera Terinese, Fabrizia, Acquappesa, Filogaso, San Lorenzo Bellizzi, Motta Santa Lucia, Montegiordano, Cerchiara di Calabria, San Pietro in Guarano e Belcastro.

La maggior parte dei Comuni riceverà 150mila euro. A Nocera Terinese sono assegnati 138mila euro, a Montegiordano 124.600 euro, a San Pietro in Guarano 149.927 euro e a Belcastro 143.473 euro. Complessivamente, i contributi raggiungono esattamente la quota di 2 milioni e 956mila euro riservata alla Calabria. Tra gli interventi previsti figurano l’adeguamento della rete viaria interpoderale di Riace, la manutenzione della strada comunale Logge a Torre di Ruggiero, la messa in sicurezza di via Roma e via Armando Diaz a Sellia e i lavori sulla strada Tesauro a Panettieri. A Nocera Terinese si interverrà nelle contrade Varano e Angotti, mentre a Filogaso le opere interesseranno via degli Ulivi, via Falcone e Borsellino e via Gramsci.

In tutta Italia 292 nuovi interventi

Lo scorrimento della graduatoria consentirà di finanziare in tutta Italia 292 nuovi interventi, per un valore complessivo di 40 milioni di euro. Le nuove risorse sono state stanziate attraverso il decreto-legge “Commissari”. Dall’avvio del Fondo, nell’ottobre 2023, il Mit ha destinato complessivamente 92,3 milioni di euro a 715 Comuni. Nelle prossime settimane è prevista anche la pubblicazione del bando 2026, con una dotazione di altri 10 milioni. Soddisfazione è stata espressa dal ministro Matteo Salvini, secondo il quale il miglioramento della sicurezza stradale passa anche dalla manutenzione delle arterie locali, nonostante l’aumento dei prezzi delle materie prime legato al difficile contesto internazionale.

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