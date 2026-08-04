Aeroporti calabresi, boom dei voli internazionali. A Lamezia passeggeri esteri in crescita del 44%

I NUMERI

LAMEZIA TERME Il traffico internazionale spinge la crescita degli aeroporti calabresi. Nel mese di luglio 2026 gli scali di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone hanno registrato complessivamente 227.049 passeggeri sulle rotte estere, con un aumento del 33,8% rispetto allo stesso mese del 2025. I dati sono stati diffusi dalla Sacal, la società che gestisce i tre aeroporti regionali. Oltre quattro viaggiatori su dieci hanno utilizzato collegamenti internazionali: la componente estera ha rappresentato il 40,7% del traffico complessivo, confermandosi il principale motore della crescita. Nel corso del mese, il sistema aeroportuale calabrese ha movimentato complessivamente 557.440 passeggeri, il 16,3% in più rispetto ai 479.196 registrati nel luglio del 2025.

Lamezia sfiora la metà dei passeggeri internazionali

Lamezia Terme si conferma il principale scalo della Calabria. A luglio sono transitati dall’aeroporto 426.007 passeggeri, con una crescita complessiva del 21,9%. Particolarmente significativo il dato relativo ai collegamenti internazionali, utilizzati da 207.287 viaggiatori. Quasi un passeggero su due ha volato su una rotta estera, con un incremento del 43,9% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. A sostenere l’espansione sono stati soprattutto i collegamenti con la Polonia e i flussi provenienti da Germania, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Regno Unito. Secondo Sacal, la crescita riflette la progressiva diversificazione del network e rende la Calabria sempre più accessibile dai principali bacini europei.

Reggio cresce, ma arretra sulle rotte estere

All’aeroporto di Reggio Calabria il traffico complessivo ha raggiunto 95.549 passeggeri, con un aumento dell’1,9% rispetto al luglio del 2025. I passeggeri internazionali sono stati 17.258, pari al 18,1% dei volumi complessivi dello scalo. I collegamenti hanno interessato Spagna, Germania, Regno Unito, Polonia, Belgio e Francia. La componente estera ha però registrato una contrazione del 24,7% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. I movimenti sono stati 616, con un coefficiente di riempimento degli aeromobili pari all’86,8%.

Crotone stabile e con il load factor più alto

Crotone ha movimentato complessivamente 35.884 passeggeri, con volumi sostanzialmente stabili rispetto al luglio del 2025 e una lieve flessione dello 0,4%. I passeggeri internazionali sono stati 2.504, tutti riferiti al collegamento con l’aeroporto tedesco di Niederrhein. Lo scalo pitagorico ha registrato un load factor dell’89,1%, il valore più elevato tra i tre aeroporti calabresi.

Più passeggeri senza un aumento proporzionale dei voli

La crescita del traffico si accompagna anche a un utilizzo più efficiente della capacità disponibile. A fronte di un aumento dei passeggeri del 16,3%, i movimenti sono cresciuti del 10,8%, passando dai 3.211 del luglio 2025 ai 3.559 dello scorso mese. Il traffico è dunque aumentato più rapidamente rispetto al numero dei voli, con un load factor medio dell’intero sistema aeroportuale pari all’87,1%. Il dato di luglio conferma il rafforzamento della proiezione internazionale degli scali calabresi. Tra gennaio e luglio 2026, Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone hanno movimentato complessivamente 2.735.377 passeggeri, il 10% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Una crescita che, secondo Sacal, consolida il ruolo dei tre aeroporti come infrastrutture strategiche per l’accessibilità, l’internazionalizzazione e lo sviluppo turistico della Calabria. (redazione@corrierecal.it)

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