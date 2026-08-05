Cosenza, il Consiglio comunale blinda la maggioranza: approvato con 20 voti l’assestamento di bilancio

la seduta

COSENZA “L’approvazione, con l’ampia maggioranza di 20 consiglieri comunali, dell’assestamento generale di bilancio e della salvaguardia degli equilibri di bilancio rappresenta un ulteriore e significativo tassello del percorso di risanamento finanziario, stabilità amministrativa e buona governance che il Comune di Cosenza sta portando avanti con determinazione”. È quanto affermano, in una nota congiunta, il Sindaco Franz Caruso ed il Presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Mazzuca, subito dopo l’approvazione di uno dei più importanti provvedimenti contabili dell’Ente. “Il voto espresso dal Consiglio comunale – proseguono Franz Caruso e Giuseppe Mazzuca – assume anche un rilevante significato politico, perché conferma la compattezza e la solidità della maggioranza che sostiene l’azione amministrativa e continua a garantire alla città stabilità istituzionale e capacità di governo. L’odierno via libera conferma, inoltre, una prassi ormai consolidata sotto la nostra amministrazione: l’approvazione di tutti i principali strumenti di programmazione economico-finanziaria entro i termini previsti dalla legge. I 5 giorni di ritardo con cui è stato approvato questa sera l’assestamento di Bilancio, infatti, sono dovuti all’elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti avvenuta lo scorso 28 luglio, a seguito della rinuncia del dott. Fernando Caldiero. Ciononostante si è provveduto nei tempi, senza che sia pervenuto alcun atto di diffida ad adempiere da parte della Prefettura. Un traguardo che segna una netta inversione di tendenza rispetto al passato e che fino a pochi anni fa appariva impensabile per un Comune reduce dal dissesto finanziario dichiarato nel 2019. Con il provvedimento approvato oggi compiamo un ulteriore passo avanti lungo un percorso che certifica la ritrovata affidabilità finanziaria dell’Ente e la capacità di programmare con rigore, responsabilità e lungimiranza. Tutto ciò è il frutto del lavoro sinergico dell’Amministrazione comunale, della maggioranza consiliare e della struttura burocratica dell’Ente. Il rispetto delle scadenze e la corretta gestione delle risorse pubbliche non rappresentano più un’eccezione, ma sono ormai diventati un metodo di governo consolidato. Una condizione che consente oggi al Comune di pianificare investimenti, potenziare i servizi e sostenere le politiche di sviluppo e di welfare con una prospettiva stabile, senza più ricorrere a gestioni provvisorie o a continue proroghe”. “Un particolare ringraziamento – concludono il Sindaco Franz Caruso ed il Presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca – va al Collegio dei Revisori dei Conti che, pur essendosi insediato soltanto il 30 luglio scorso, ha espresso il proprio parere in tempi estremamente rapidi, consentendo al Consiglio comunale di rispettare le scadenze di legge. Un lavoro svolto con professionalità, senso delle istituzioni e spirito di collaborazione, nel pieno rispetto dei ruoli e delle reciproche prerogative, a dimostrazione di come il perseguimento dell’interesse pubblico possa tradursi in un’efficace sinergia istituzionale”.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato