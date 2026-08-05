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Suppletive di Reggio, Vannacci: «Pensiamo a un nostro candidato»

Il leader di Futuro nazionale: anche a Milano correremo in autonomia

Pubblicato il: 05/08/2026 – 19:47
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Suppletive di Reggio, Vannacci: «Pensiamo a un nostro candidato»
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ROMA “Nei prossimi due, tre giorni annunceremo il candidato sindaco di Milano e stiamo pensando alle elezioni suppletive a Reggio Calabria. Nessuna forza di maggioranza ci ha contattato in vista delle prossime amministrative nelle grandi città italiane”. Lo annuncia il leader di Futuro nazionale Roberto Vannacci, durante la conferenza stampa di presentazione del programma del partito su immigrazione e crisi energetica. (Ansa)

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