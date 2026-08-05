L’EVENTO

CATANZARO È stata presentata questa mattina, nella Sala Concerti del Comune di Catanzaro, la quarta edizione di “Sapore di Mare”, la manifestazione che dal 9 al 12 agosto animerà il porto del quartiere Lido con quattro giornate dedicate alla cultura, all’enogastronomia, alla musica, alla divulgazione e all’intrattenimento. La rassegna, ideata da Antonio Ursino e promossa dall’associazione culturale “Il Cilindro”, presieduta da Maria Ferragina, punta ancora una volta a trasformare l’area portuale in un grande spazio di aggregazione e promozione della città. La progettazione logistica è curata dalla Media Service di Maurizio Rafele, mentre l’organizzazione dell’area è affidata all’associazione “La Sfinge”, guidata da Anna Parentela.

Ivana Spagna apre la manifestazione

Ad aprire l’edizione 2026, il 9 agosto, sarà il concerto di Ivana Spagna, offerto dal Comune di Catanzaro. L’artista salirà sul palco al termine del talk “Women & Women”, dedicato al tema della violenza di genere. Nelle serate successive sono previsti il concerto de Le Vibrazioni, il “Vasco Rossi Rock Show” e il gran finale con “I Tormentoni”. Ogni appuntamento musicale sarà preceduto da incontri culturali e divulgativi. Spazio anche al “Contest sul Mare”, organizzato da Simone Albano e pensato per coinvolgere il pubblico attraverso momenti di partecipazione e creatività.

I talk dell’Università Magna Graecia

L’Università Magna Graecia di Catanzaro sarà protagonista con un ciclo di incontri che aprirà ogni serata.I talk affronteranno temi di attualità come la violenza sulle donne, la nutraceutica, il rapporto tra la città e il mare e l’imprenditoria. Saranno inoltre presentati il progetto “Magna Grecia Mediterranea”, i master finanziati dal ministero dell’Università e la nuova offerta formativa dell’ateneo. «Sapore di Mare rappresenta oggi un contenitore capace di unire cultura, gastronomia e spettacolo», ha sottolineato Antonio Ursino, ricordando il lavoro svolto nei mesi scorsi per preparare la quarta edizione. «L’obiettivo è promuovere il territorio anche dal punto di vista turistico, offrendo insieme ai grandi concerti occasioni di riflessione sui temi sociali».

Il porto come palcoscenico a cielo aperto

Per la vicesindaca Giusy Iemma, la manifestazione è ormai diventata un appuntamento consolidato dell’estate catanzarese. «L’area portuale si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto», ha spiegato, evidenziando come il mare diventi il filo conduttore di un percorso che comprende cultura, intrattenimento, filiera corta, turismo, ristorazione e produzioni di qualità. L’assessora alla Cultura Donatella Monteverdi ha sottolineato la crescita del format e il ruolo della collaborazione tra istituzioni, università e organizzatori privati nel rafforzamento dell’offerta culturale e turistica della città.

Il concorso “Sguardi dal Mare”

Tra le novità dell’edizione 2026 figura “Sguardi dal Mare”, il concorso videofotografico gratuito promosso da Augmented Society Italia Ets insieme alla Pro Loco di Catanzaro Marina. L’iniziativa è aperta a tutti e nasce con l’obiettivo di raccontare e valorizzare il mare e la costa calabrese. I partecipanti potranno inviare fino a dieci fotografie in alta risoluzione oppure un video della durata massima di un minuto. Le opere selezionate saranno proiettate sui ledwall durante le serate della manifestazione. La premiazione è prevista il 12 agosto, nella giornata conclusiva della rassegna, che proporrà anche una speciale degustazione di pesce. Con quattro giorni di appuntamenti, “Sapore di Mare” si prepara così a riportare il porto al centro dell’estate catanzarese, unendo spettacolo, ricerca, gastronomia e valorizzazione delle eccellenze locali.

Le interviste:

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