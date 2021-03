Maggiori controlli a Cetraro: in manette un 39enne per detenzione di una pistola

CETRARO I carabinieri della compagnia di Paola, nell’ambito del piano di controlli straordinari del territorio dell’area urbana di Cetraro, predisposto dal comando provinciale di Cosenza, hanno arrestato un 39enne originario della zona, noto alle Forze dell’ordine. I reati contestati sono quelli di detenzione illegale di arma comune da sparo e di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. L’uomo, quando i carabinieri hanno bussato alla sua abitazione, ritardando l’apertura della porta, ha pensato di lanciare dalla finestra un involucro in plastica. All’interno del pacchetto, recuperato immediatamente dai militari impegnati nella cinturazione del palazzo, era stata nascosta una pistola cal. 6,35, provvista di matricola e munita di serbatoio contenente 5 colpi; nonché un frammento di hashish del peso complessivo di 15 grammi. Le analisi condotte con celerità dal Laboratorio analisi sostanze stupefacenti dell’Arma dei carabinieri hanno permesso di accertare che dal quantitativo della sostanza stupefacente sequestrate, sulla base del principio attivo contenuto nello stesso, avrebbero potuto essere complessivamente ricavate oltre 130 dosi.

Nel corso dell’udienza di convalida l’arresto è stato convalidato e per il 39enne è stata disposta l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Tutti i reparti dei carabinieri operanti nell’area continueranno a profondere il massimo impegno per garantire la sicurezza della cittadinanza, a seguito del grave episodio commesso sabato 13 marzo 2021.