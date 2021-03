Spirlì incontra Figliuolo: «Presto altri cinque centri vaccinali»

ROMA Il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, ha incontrato oggi, a Roma, il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, il generale Francesco Paolo Figliuolo. A renderlo noto è stato lo stesso Spirlì sulla sua pagina Facebook. «Stamane – ha scritto Spirlì – ho incontrato il generale Figliuolo e il generale Battistini. Ho ringraziato il generale Figliuolo per aver risposto rapidamente alla mia richiesta di ausilio per la campagna vaccinale. A breve, partiranno altri 5 mega centri vaccinali, che si sommano ai circa 100 già attivi». «Mentre i candidati farlocchi e i loro sanchopanza da tastiera sprecano energie in polemiche sterili, noi – ha concluso il presidente facente funzioni della Regione Calabria – le energie le impieghiamo per trovare risposte e soluzioni».