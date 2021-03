“Il Pd riparte dai territori”, l’iniziativa del circolo di Vallefiorita

CATANZARO «Il Partito Democratico riparte dei territori. E’ questo il titolo dell’iniziativa pubblica promossa dal circolo di Vallefiorita e dal suo segretario Antonio Iamello che dà seguito a quanto dichiarato dal neo segretario nazionale del Partito Democratico – si legge in una nota. Gli obiettivi di Enrico Letta sono chiari ed è ora compito di tutti i militanti mobilitarsi per dare una svolta all’attività del partito. All’iniziativa parteciperanno segretari di circolo, componenti della segreteria provinciale e del coordinamento regionale».

«Il circolo di Vallefiorita – continua la nota – tra i più attivi della provincia, che ha tra i suoi iscritti l’ex presidente della Provincia e attuale componente dell’Assemblea Nazionale Enzo Bruno (che interverrà al dibattito), con questa iniziativa vuole promuovere un confronto e una discussione sul nuovo corso del Partito Democratico in un’ottica di rilancio dell’attività politica anche in vista delle prossime elezioni regionali. A riguardo ad arricchire e valorizzare il dibattito, oltre al segretario di federazione Gianluca Cuda, saranno presenti il Commissario Regionale Stefano Graziano, il candidato alla Presidenza delle Giunta Regionale Nicola Irto e il componente della segreteria nazionale Nicola Oddati». «L’iniziativa – conclude la nota – si svolgerà in modalità webinar e verrà trasmessa in diretta Facebook al fine di far partecipare tutti gli iscritti e simpatizzanti del Partito Democratico».