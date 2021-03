«I benefici superano i rischi». Era atteso per oggi il pronunciamento dell’Ema sul vaccino AstraZeneca e la direttrice, Emer Cooke, ha così rassicurato tutti: «Il vaccino AstraZeneca è sicuro ed efficace. Escludiamo relazioni con i casi di trombosi». Dal comitato per la sicurezza (Prac) arriva dunque un via libera all’uso del preparato dell’azienda biofarmaceutica anglo-svedese. Dopo lo stop di questi ultimi oggi, in modo del tutto precauzionale, in Italia ma anche in Germania, Francia, Spagna e Portogallo e altri paesi, sono così arrivate le conclusioni dell’Agenzia europea per i medicinali.