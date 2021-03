Maltempo, nevicate sopra i 700 metri in quasi tutta la Calabria

CATANZARO Condizioni da pieno inverno sui rilievi di Sila e Pollino, dove la neve ha iniziato a cadere nel primo pomeriggio. Imbiancate anche le alture del cosentino sui 700/800 metri. La nevicata ha interessato anche la città Cosenza. Tutta la regione è nella morsa di un freddo che non si era registrato per tutto l’inverno, con temperature, in serata, tra gli 8 e -2 gradi. Nevicate si sono registrate anche sugli altopiani del Lametino sopra i 700 metri e sulle Serre vibonesi.

Al momento non si registrano disagi sulle strade né in città né sulle strade della provincia. Solo traffico causato dalla cautela degli automobilisti che varcano il valico della Crocetta a velocità moderata. Secondo le previsioni nella prossima settimana dovrebbe registrarsi un lieve miglioramento.