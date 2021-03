Covid a Crotone, tre morti e 57 nuovi positivi

CROTONE Tre morti e 57 tamponi positivi oggi nella provincia di Crotone. I dati sono contenuti nel report diffuso dall’Azienda sanitaria provinciale. Sale, quindi, a 46 il numero dei decessi da quando è partita la pandemia. I decessi odierni si sono avuti a Cotronei, Crucoli e Petilia Policastro. Nel report c’è un errore e riguarda il numero dei decessi di Cirò Marina. In questo Comune nel report di ieri sono stati riportati cinque morti e oggi ne sono stati assegnati quattro. Se non fossimo difronte ad una situazione drammatica, verrebbe da dire che uno è risuscitato. Cresce in maniera preoccupante anche il numero dei ricoverati in ospedale, che sono saliti di nuovo a 30: 28 al “San Giovanni di Dio” di Crotone e due in altri ospedali della Calabria. I positivi di oggi sono così distribuiti: cinque a Cirò Marina, uno a Cotronei, 18 a Crotone, sette a Cutro, uno a Isola Capo Rizzuto, tre a Melissa, otto a Petilia Policastro, tre a Roccabernarda, sei a Savelli e cinque a Scandale. La situazione più complicata è quella che si sta vivendo a Petilia Policastro, dove i casi positivi attivi sono 145. Troppi rispetto al numero della popolazione residente. Non va nemmeno bene la situazione a Crotone (i positivi sono 213), a Isola Capo Rizzuto (94 positivi) e Cotronei (54 positivi). Complessivamente si registra una ripresa della pandemia in quasi tutta la provincia di Crotone, che richiederebbe maggiore attenzione da parte di tutta la popolazione residente.