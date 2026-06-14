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Assocamerestero, Algieri nel consiglio generale delle Camere di Commercio italiane nel mondo

Il presidente della Cciaa cosentina compare ai vertici del rinnovato organismo per il triennio 2026-2029

Pubblicato il: 14/06/2026 – 17:34
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Assocamerestero, Algieri nel consiglio generale delle Camere di Commercio italiane nel mondo
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OMA Il nuovo Consiglio generale di Assocamerestero, l’Associazione delle Camere di Commercio Italiane all’Estero, si è insediato per il triennio 2026-2029 e ha confermato Mario Pozza alla Presidenza dell’Associazione. Pozza, Delegato permanente del Presidente di Unioncamere, ha già guidato Assocamerestero nel triennio 2023/2026. Nella stessa seduta il Consiglio generale ha eletto vicepresidente Fabio Morvilli, Presidente della Camera di Commercio Belgo-Italiana e della Camera di Commercio Italo-Lussemburghese.
Klaus Algieri, presidente della Cciaa cosentina, compare nella quarta casella del Consiglio Generale 2026-2029.
Le Camere di Commercio Italiane all’Estero (CCIE) Rappresentante Conferenza delle Regioni Direttore Generale MIMIT Responsabile Direzione Global Transaction Banking Presidente ITA – Italian Trade Agency Le Camere di Commercio Italiane all’Estero (CCIE) sono associazioni di imprenditori e professionisti, italiani e locali, ufficialmente riconosciute dallo Stato italiano ai sensi della legge n. 518 del 1° luglio 1970, che operano per favorire l’internazionalizzazione delle imprese italiane e promuovere il Made in Italy nel mondo. Nate e sviluppatesi come punto di raccolta delle comunità d’affari italiane, le Camere di Commercio Italiane all’Estero si sono consolidate nel tempo fino a rappresentare una rete capillare e riconosciuta, parte integrante della comunità d’affari dei Paesi in cui operano. Circa l’88% delle imprese associate è rappresentato da aziende locali che riconoscono nell’Italia un partner commerciale e di investimento

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