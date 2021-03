Crotone, incendio in un appartamento. La polizia salva una famiglia

CROTONE Due poliziotti della Questura di Crotone hanno salvato un’intera famiglia dall’incendio della propria abitazione. Stamani gli agenti, durante il loro turno di lavoro, sono stati chiamati da diverse persone che, in forte stato d’agitazione, li hanno informati della presenza di persone all’interno di un’abitazione in fiamme in località San Leonardo

di Cutro. Gli agenti sono intervenuti ed hanno fatto uscire dall’abitazione – quasi interamente avvolta dalle fiamme – una donna di 44 anni, la figlia di 21 ed il figlio di 14. Dopo avere fatto allontanare la famiglia ad una distanza di sicurezza per la presenza di una bombola del gas, i poliziotti, usando degli estintori, sono riusciti a domare le fiamme. I vigili del fuoco hanno poi constatato il buon esito delle operazioni di spegnimento dell’incendio e della messa in sicurezza della bombola di gas. A dire dello stesso personale l’incendio, che non è di origine dolosa, è da imputare ad un corto circuito del contatore dell’energia elettrica, posto nella stanza adibita ad uso ripostiglio e lavanderia.