Palermo-Catanzaro, notte da finale al Barbera: i giallorossi difendono il 3-0 del Ceravolo – PROBABILI FORMAZIONI

sfida ad alta tensione

CATANZARO Stasera alle 20 lo stadio “Renzo Barbera” ospita la semifinale di ritorno playoff di Serie B tra Palermo e Catanzaro, una sfida che mette in palio l’accesso alla finale per la promozione in Serie A. I giallorossi arrivano in Sicilia forti del netto 3-0 conquistato all’andata al “Ceravolo”, un risultato che ha indirizzato il doppio confronto ma che non cancella le insidie di una gara ancora tutta da giocare.

Per il Catanzaro si tratta di una notte che può certificare ulteriormente il percorso delle ultime stagioni. La formazione del patron Floriano Noto, infatti, ha raggiunto per tre anni consecutivi le semifinali playoff in Serie B, senza però riuscire a compiere l’ultimo salto verso la finale. Un cammino solido, che ha consolidato il club tra le realtà più strutturate della categoria.

La squadra di Alberto Aquilani arriva al confronto forte di una prestazione convincente nella gara d’andata, in cui ha concesso poco al Palermo e ha saputo colpire con grande lucidità. Un segnale importante, soprattutto considerando che i rosanero di Pippo Inzaghi avevano chiuso la stagione regolare al quarto posto, con un margine di 13 punti sui giallorossi.

Il clima del “Barbera” sarà quello delle grandi occasioni, anche se la sfida si giocherà ancora una volta senza tifosi ospiti. La decisione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, insieme al Gos, ha infatti vietato la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Catanzaro, estendendo il divieto a tutti i settori dello stadio. Resta tuttavia una finestra per i sostenitori giallorossi non residenti in provincia, che potranno accedere all’impianto.

Sul piano tecnico, Aquilani sembra orientato alla conferma dell’undici che ha dominato la gara d’andata. In attacco spazio a capitan Iemmello, affiancato da Pittarello, con Liberali a supporto sulla trequarti. A centrocampo confermato il tandem Pontisso-Petriccione, mentre il pacchetto difensivo sarà guidato da Antonini e Brighenti con Cassandro. Tra i pali Pigliacelli.

Il Palermo, dal canto suo, si affiderà al talento offensivo di Pohjanpalo (annullato al Ceravolo) e alla qualità tra le linee di Palumbo e Le Douaron per provare una rimonta complessa ma non impossibile, spinto dal pubblico di casa. Irosanero ritrovano anche un tassello importante: rientra infatti dalla squalifica Bereszyński, mentre Bani dovrebbe tornare a presidiare il centro della difesa, rafforzando così il reparto arretrato a disposizione di Inzaghi. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Magnani, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo. All.: Inzaghi.

CATANZARO (3-4-1-2): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Alesi; Liberali; Iemmello, Pittarello. All.: Aquilani.

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