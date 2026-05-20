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Controlli dei Carabinieri nel Crotonese, in carcere un uomo condannato per estorsione mafiosa

A Casabona due persone denunciate per appropriazione indebita di un’auto

Pubblicato il: 20/05/2026 – 7:31
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Controlli dei Carabinieri nel Crotonese, in carcere un uomo condannato per estorsione mafiosa

CROTONE Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri, impegnati in servizi mirati di prevenzione e contrasto ai reati, con particolare attenzione alla sicurezza pubblica, alla circolazione stradale e al rispetto della legalità. Nel corso delle attività, la Tenenza di Isola ha dato esecuzione a un ordine di esecuzione per la carcerazione nei confronti di un uomo, classe 1971. Il provvedimento riguarda una pena residua di 11 mesi e 5 giorni di reclusione per i reati di rapina ed estorsione, aggravati dal metodo mafioso, commessi nel 2013. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato associato alla casa circondariale competente, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Due denunce a Casabona

A Casabona, invece, i militari della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà un uomo, classe 1969, e una donna, classe 1983, entrambi residenti nel comune crotonese, ritenuti responsabili di appropriazione indebita di un’autovettura. Secondo quanto ricostruito, il mezzo era stato inizialmente concesso in prestito dal proprietario, ma i due si sarebbero successivamente rifiutati di restituirlo nonostante le richieste avanzate dall’avente diritto. Gli accertamenti svolti dai Carabinieri hanno quindi portato alla denuncia dei due soggetti all’Autorità Giudiziaria.

Controlli a tappeto

L’attività si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto dall’Arma, finalizzato a garantire una presenza costante e capillare nei centri abitati e lungo le principali arterie stradali. Complessivamente sono state impiegate 80 pattuglie e perlustrazioni, con 284 veicoli controllati e 390 persone identificate. Durante i servizi sono state inoltre eseguite 5 perquisizioni personali e 3 perquisizioni veicolari, oltre a 6 interventi operativi. Sul fronte della sicurezza stradale, sono state contestate 14 infrazioni al Codice della Strada. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, nell’ambito delle ordinarie attività di prevenzione e repressione dei reati, con l’obiettivo di rafforzare la percezione di sicurezza tra i cittadini e assicurare il rispetto delle norme sul territorio.

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