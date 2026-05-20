Controlli dei Carabinieri nel Crotonese, in carcere un uomo condannato per estorsione mafiosa

l’attività

CROTONE Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri, impegnati in servizi mirati di prevenzione e contrasto ai reati, con particolare attenzione alla sicurezza pubblica, alla circolazione stradale e al rispetto della legalità. Nel corso delle attività, la Tenenza di Isola ha dato esecuzione a un ordine di esecuzione per la carcerazione nei confronti di un uomo, classe 1971. Il provvedimento riguarda una pena residua di 11 mesi e 5 giorni di reclusione per i reati di rapina ed estorsione, aggravati dal metodo mafioso, commessi nel 2013. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato associato alla casa circondariale competente, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Due denunce a Casabona

A Casabona, invece, i militari della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà un uomo, classe 1969, e una donna, classe 1983, entrambi residenti nel comune crotonese, ritenuti responsabili di appropriazione indebita di un’autovettura. Secondo quanto ricostruito, il mezzo era stato inizialmente concesso in prestito dal proprietario, ma i due si sarebbero successivamente rifiutati di restituirlo nonostante le richieste avanzate dall’avente diritto. Gli accertamenti svolti dai Carabinieri hanno quindi portato alla denuncia dei due soggetti all’Autorità Giudiziaria.

Controlli a tappeto

L’attività si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto dall’Arma, finalizzato a garantire una presenza costante e capillare nei centri abitati e lungo le principali arterie stradali. Complessivamente sono state impiegate 80 pattuglie e perlustrazioni, con 284 veicoli controllati e 390 persone identificate. Durante i servizi sono state inoltre eseguite 5 perquisizioni personali e 3 perquisizioni veicolari, oltre a 6 interventi operativi. Sul fronte della sicurezza stradale, sono state contestate 14 infrazioni al Codice della Strada. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, nell’ambito delle ordinarie attività di prevenzione e repressione dei reati, con l’obiettivo di rafforzare la percezione di sicurezza tra i cittadini e assicurare il rispetto delle norme sul territorio.

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