«Il tavolo romano ufficializzerà Occhiuto». Vertice tra i big di Forza Italia a Lamezia

LAMEZIA TERME «I temi sul tappeto sono tanti. Innanzitutto bisogna ridare una guida al partito dopo alcuni mesi, una guida che però potrà esserci solo se il partito sarà unito come lo è stato finora. Di certo, fare come ha fatto Jole Santelli negli ultimi anni richiederà molto sforzo, perché quella di Jole è stata una guida eccellente. Io ce la metterò tutta, e sono sicuro di avere da tutti i colleghi del partito tutta la disponibilità per fare un lavoro insieme». Queste parole segnano l’esordio del senatore Giuseppe Mangialavori nel ruolo di coordinatore regionale: “stato maggiore” degli azzurri di Calabria quasi al completo, in un noto hotel alle porte di Lamezia Terme, per la prima riunione del coordinamento regionale dopo la designazione di Mangialavori. Presente al coordinamento anche il deputato Francesco Cannizzaro, che nei giorni scorsi ha rifiutato la nomina a vicecoordinatore regionale del partito, ma per Mangialavori non ci sono problemi di sorta: «Assolutamente, c’è unità, lavoriamo tutti insieme, ci siamo già sentiti con Ciccio, il suo – rileva il senatore e coordinatore regionale di Forza Italia – è stato un momento legittimo ma si lavora insieme per la crescita di Forza Italia. E Forza Italia può crescere se tutti quanto lavorano insieme e c’è assoluta sintonia».

I big presenti

Alla riunione sfilano i big del partito, dal capogruppo di Forza Italia alla Camera Roberto Occhiuto, già indicato da Berlusconi come candidato governatore, ai parlamentari Fulvia Caligiuri, Maria Tripodi e Sergio Torromino, oltre a Cannizzaro, e quindi l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, il presidente del Consiuglio regionale Giovanni Arruzzolo, i consiglieri regionali Mimmo Tallini, Domenico Giannetta, Antonio De Caprio, Raffaele Sainato, Vito Pitaro, Pierluigi Caputo. Inevitabili i riflettori dei forzisti calabresi sulle Regionali. «Noi come Forza Italia – ricorda ancora Mangialavori – volevamo dare alla Calabria una guida legittimata, volevamo che la Regione fosse rimessa nelle condizioni di poter legiferare, per questo ci eravamo battuti affinché si potesse votare subito. Questo non è stato possibile, ma stiamo lavorando per fare in modo che il centrodestra a settembre possa tornare a essere di nuovo maggioranza alla Regione e siamo sicuri di ottenere questo risultato».

«Il tavolo romano ufficializzerà Occhiuto»

Quanto al candidato governatore del centrodestra, barra dritta di Forza Italia su Roberto Occhiuto: «Il nome – spiega Mangiavalori – non è ancora stato ufficializzato perché ancora non c’è stato il tavolo romano, ma ritengo che non ci sia nessuna difficoltà, e quindi appena si farà il tavolo romano verrà ufficializzato Roberto Occhiuto come candidato alla presidenza della Regione. Il tavolo ci sarà il prima possibile, ma al netto dell’indicazione ufficiale, il centrodestra sta già lavorando per la composizione delle liste e del programma, e quindi siamo già al lavoro per fare in modo che tutto sia pronto appena possibile. Poi – rimarca il coordinatore regionale azzurro – quando ci sarà l’ufficialità sarà il tassello definitivo, ma noi ci sentiamo già in corsa». Sotto osservazione anche l’attuale gestione della regione guidata dal facente funzioni Spirlì, che – riferiscono fonti accreditate – nel centrodestra sta creando più di un malumore nella coalizione di centrodestra: «Di questo – si limita a dire Mangialavori – parleremo oggi, sentirò i consiglieri regionali, e dopo averli sentiti faremo una valutazione, ma in questo momento è corretto da parte mia aspettare di ascoltare la voce dei diretti interessati».