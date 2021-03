Altre dosi di vaccini Moderna in arrivo per la Calabria

COSENZA Sono attese per oggi a Cosenza – in arrivo da Pratica di Mare dove sono arrivate ieri sera – le dosi del vaccino Moderna destinate alla Calabria. A prendere in consegna il quantitativo di medicinali i furgoni Sda, che per conto di Poste Italiane, si sta occupando della distribuzione sul territorio dei vaccini.

In particolare le dosi saranno distribuite in diverse are della regione.

Ulteriori 231.100 dosi sono giunte allo stesso scalo aeroportuale militare per essere poi distribuite lunedì alle regioni.

Si tratta del lotto di Moderna più consistente arrivato finora, la cui distribuzione a livello regionale inizierà nelle prossime ore, anche grazie a un notevole impiego di mezzi militari.

«Con quest’immissione di vaccini – spiega la struttura commissariale- il numero di dosi somministrate a livello nazionale dall’inizio del mese di marzo supererà i 3 milioni e 250 mila unità, portando a 7,6 milioni il numero totale di persone che hanno ricevuto il vaccino dall’inizio della campagna. Sempre dall’inizio di marzo, anche il numero di punti vaccinali è cresciuto del 25%, passando da 1510 a 1868».