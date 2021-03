Caso Mongrassano, ha ucciso il fratello davanti alla propria figlia

MONGRASSANO Giuseppe Marino, l’uomo di 43 anni che stamani, a Mongrassano, ha ucciso il fratello Pasquale, di 45 anni, ha compiuto l’omicidio davanti alla propria figlia maggiorenne. La ragazza, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano congiuntamente a quelli della Compagnia di Cosenza, con il coordinamento della Procura, a seguito di alcuni dissidi familiari ormai incancrenitesi nel tempo, aveva deciso di lasciare la casa dove vive con i propri genitori per trasferirsi da Mongrassano a Cosenza. Per farlo la giovane ha chiesto un passaggio allo zio, ma il padre della ragazza, casualmente in transito in quel momento, ha notato la scena e ha rallentato per chiedere spiegazioni su quanto stesse avvenendo. A questo punto, improvvisamente, l’uomo, a bordo della propria auto, si è scagliato contro il fratello, schiacciandolo sul retro della macchina, per poi arrotarne più volte il corpo durante la manovra necessaria per allontanarsi dal luogo del delitto. Le grida d’aiuto della nipote hanno attirato l’attenzione dei vicini, tra i quali una dottoressa del 118, che è subito intervenuta ma non ha potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. Giuseppe Marino è stato sottoposto a fermo d’indiziato di delitto per il reato di omicidio.