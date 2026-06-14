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Occhiuto: «Il Giro Next Gen vetrina straordinaria per la Calabria»

Il presidente della Regione celebra il passaggio della corsa con tre tappe sul territorio: «Occasione unica per mostrare al mondo paesaggi, bellezze e capacità di accoglienza

Pubblicato il: 14/06/2026 – 13:45
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Occhiuto: «Il Giro Next Gen vetrina straordinaria per la Calabria»
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CATANZARO «Dopo le emozioni regalate dal Giro d’Italia, siamo felici di ospitare anche il Giro Next Gen, con tre tappe che attraverseranno la nostra regione. È una vetrina straordinaria che consente di mostrare al mondo i paesaggi e le bellezze della Calabria e di rafforzare sempre di più il legame tra il nostro territorio e i grandi eventi sportivi internazionali». Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in un’intervista a “La Gazzetta dello Sport”.
«In questi anni abbiamo lavorato per promuovere la Calabria attraverso grandi eventi sportivi, culturali e musicali, con l’obiettivo di attrarre turisti e investimenti e di cambiare la narrazione della nostra terra. Vogliamo raccontare una Calabria dinamica, accogliente e capace di competere con le migliori destinazioni del Mediterraneo».
Negli ultimi anni la Calabria si è distinta anche per il cicloturismo grazie alla Ciclovia dei Parchi. Quanto conta questo progetto? «La Ciclovia dei Parchi è una delle infrastrutture turistiche più importanti della regione. Con oltre 545 chilometri che attraversano Pollino, Sila, Serre e Aspromonte, rappresenta un modello di turismo sostenibile che valorizza le aree interne e crea nuove opportunità economiche. Oggi richiama sempre più visitatori italiani e stranieri e contribuisce a destagionalizzare i flussi turistici, con benefici concreti per le comunità locali».

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