Estate 2026, la Regione individua le acque di balneazione in tutta la Calabria – ELENCO

il provvedimento

CATANZARO Con un decreto del Dipartimento Governo del Territorio la Regione ha individuato le acque di balneazione per la stagione 2026. Si tratta ovviamente di un atto fondamentale in vista dell’estate, che si fatto in Calabria è già iniziata. Sono 629 per la precisione, i punti individuati dalla Regione come acque balenabili, in base all’elenco contenuto nel decreto regionale, allegato alla fine dell’articolo per la consultazione. L’individuazione è avvenuta sulla base dell’esito dei monitoraggi dell’Arpacal, l’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente della Calabria, che ha trasmesso l’elenco delle acque balneabili della regione Calabria e quello delle acque classificate in classe scarsa. Il Dipartimento Governo del Territorio specifica che tutte le acque superficiali marine non presenti nell’elenco «sono da intendersi come acque non destinate alla balneazione». Il decreto regionale poi – si legge – «richiama l’attenzione dei sindaci dei Comuni costieri sulla necessità dell’osservanza delle procedure che prevedono in particolare, in caso di superamento dei valori limite, la tempestiva emissione dell’Ordinanza del divieto di balneazione nella zona interessata, da inserire senza ritardo nell’area tematica Acque di Balneazione del Portale Acque del Ministero della Salute, nonché l’apposizione, in un’ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, dei cartelli che informano i bagnanti del divieto temporaneo di balneazione e, a seguito di normalizzazione dei parametri la revoca dei provvedimenti adottati, da inserire celermente – a cura della medesima amministrazione – nell’area tematica Acque di Balneazione del Portale Acque del Ministero della Salute». (a. c.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato