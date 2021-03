CORIGLIANO ROSSANO I vigili del fuoco e del commissariato di Corigliano Rossano sono intervenuti nel pomeriggio intorno alle 15, per una fuga di gas.

Il fatto è accaduto in via Cassiodoro a Rossano. Sul posto il personale dei vigili del fuoco del distaccamento locale, alla ricerca della fuga di gas, per evitare che ci possano essere delle conseguenza, hanno fatto evacuare il palazzo con il supporto degli uomini della Polizia di Stato.