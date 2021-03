«Senza retribuzioni, tutele e futuro». A Cosenza la manifestazione dei lavoratori delle Cooperative di tipo B

COSENZA «A Cosenza regna il caos. L’amministrazione comunale è incapace di rispettare i propri impegni economici e di indicare soluzioni ai problemi che attanagliano la città. Tra questi ultimi rientra il nostro, ovvero quello relativo alle Cooperative sociali di tipo B. Siamo lavoratori e lavoratrici a tutti gli effetti, ogni giorno svolgiamo le nostre mansioni e percepiamo poche centinaia di euro, con le quali con tante difficoltà riusciamo a vivere». Per i lavoratori delle Cooperative di tipo B «nel corso degli anni la nostra condizione lavorativa ha subito un progressivo peggioramento. Oggi siamo costretti a prendere pubblicamente parola perché siamo stanchi di subire in silenzio. La situazione che stiamo vivendo è insopportabile. Da tre mesi non veniamo retribuiti nonostante la spesa relativa alle Cooperative di tipo B sia presente nel bilancio comunale. Stiamo pagando sulla nostra pelle i danni fatti da chi amministra la nostra città. Come manteniamo le nostre famiglie? Come possiamo fare la spesa per mangiare?».

«Inoltre – scrivono – subiamo azioni di mobbing sul posto di lavoro oltre che l’assenza totale di chiarezza e comunicazione da parte dell’ente. Il sindaco dovrebbe dire qual è il futuro che ci attende, non accettiamo più scarica barile vari e silenzi. Così non si può andare avanti. Vanno individuate immediatamente delle soluzioni che ci permettano di ricevere le retribuzioni arretrate, di avere pagamenti puntuali, migliori condizioni di lavoro e soprattutto risposte chiare sul nostro futuro lavorativo». «Per questi motivi – concludono – il prossimo giovedì 25 marzo saremo in piazza dei Bruzi. La manifestazione si svolgerà rispettando le misure anti contagio».