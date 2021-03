Vaccinazioni anti-Covid, in Calabria somministrate 206.577 dosi

LAMEZIA TERME Calabria ancora penultima nella classifica nazionale sulla somministrazione dei vaccini anti-Covid. Secondo i dati aggiornati a questa mattina, infatti, in Calabria sono state somministrate finora 206.577 dosi di vaccino sulle 285.460 consegnate, con un rapporto del 72,4%.

Allo stato attuale sono state somministrate 74.103 dosi agli operatori Sanitari e Sociosanitari; 47.998 al Personale non sanitario; 15.730 dosi agli ospiti delle Rsa; 10.353 alle Forze armate; 5.908 dosi al personale scolastico e 52.485 dosi di vaccino per gli over 80.