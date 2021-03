Amministrative Cosenza, Miccoli: «Il percorso avviato è condiviso con Letta»

COSENZA «Il percorso che abbiamo avviato a Cosenza e che può produrre una candidatura unitaria di un ampio fronte di centrosinistra insieme al M5S che sfidi la destra alle elezioni comunali, è in sintonia con quanto il Segretario Nazionale Enrico Letta sta proponendo a livello nazionale. L’incontro con Conte è andato bene ed ha evidenziato la necessità di trovare, dove possibile, un accordo per rappresentare l’alternativa alle destre e ai sovranisti alle prossime elezioni amministrative. Nei prossimi giorni, sottoporrò al giudizio della nuova segreteria nazionale il percorso intrapreso, anche per coordinare al meglio la strategia e le iniziative da prendere». È quanto riferisce in una nota il commissario provinciale del Pd di Cosenza, Marco Miccoli.