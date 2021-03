Figliuolo e Curcio oggi in Calabria

CATANZARO Il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario per l’emergenza covid-19, e l’ingegnere Fabrizio Curcio, capo dipartimento della Protezione civile saranno oggi in Calabria.

Ricco il programma di incontri che le due massime figure in prima linea nella lotta in Italia al Covid avranno nella regione. Dopo l’arrivo all’aeroporto di Lamezia Terme in programma in mattinata, alle 11.15 i due esponenti – fortemente voluti dal premier Draghi per imprimere una svolta alla strategia di contrasto all’epidemia – andranno al centro vaccinale di Cosenza. Mentre alle 15 Figliuolo e Curcio visiteranno il centro di Catanzaro (ente fiera) ed, infine, alle 17 è in programma la visita al centro vaccinale di Taurianova (Reggio Calabria). Tutti appuntamenti che serviranno ai due per fare un punto sulla campagna vaccinale in Calabria e comprendere le iniziative per accelerarla.