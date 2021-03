Isola, resta incastrato sotto il motocoltivatore. Salvato 39enne

ISOLA CAPO RIZZUTO Incidente sul lavoro ad Isola Capo Rizzuto. Un uomo, mentre lavorava nel suo terreno, è rimasto incastrato con gli arti inferiori nelle zappette del motocoltivatore. Grazie all’intervento delle squadre dei vigili del fuoco del comando di Crotone sede centrale è stato soccorso. Si tratta di uomo di 39 anni. L’incidente è avvenuto attorno a mezzogiorno di oggi in località Lago Sant’Anna.

L’intervento dei vigili del fuoco, protrattosi per alcune ore a causa della delicata situazione, è valso ad estrarre gli arti inferiori del malcapitato. Al termine dellintervento l’uomo è stato immediatamente affidato alle cure del personale sanitario del Suem118 che provvedeva con ausilio dell’elisoccorso al trasferimento presso struttura ospedaliera. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per compiere accertamenti su quanto accaduto.