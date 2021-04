Abramo Customer Care, Torromino: «L’unico fine è la salvaguardia dei lavoratori»

CROTONE Si è concluso un tavolo preliminare alla Abramo customer care, indetto dal deputato di Forza Italia Sergio Torromino, tra la società Abramo, la società System alla presenza dei rispettivi legali. «Un incontro – afferma Torromino – fortemente voluto per fare il punto della situazione attuale ma soprattutto si è cercato di fare sintesi affinché si possa presto addivenire ad una risoluzione che abbia come unico fine la salvaguardia dei lavoratori. Ricordo che ogni decisione è in capo al Tribunale di Roma unico titolato a determinarsi sulle sorti della azienda, ma la sinergia è estremamente necessaria tra tutte le parti, istituzioni, aziende, sindacati in quanto non parliamo di immobili bensì di persone, di famiglie che vivono mesi drammatici, stremati psicologicamente ed economicamente, ai quali va il mio pensiero e la solidarietà, oltre e soprattutto ad un impegno costante, nel portare all’attenzione del Governo centrale la drammaticità della situazione, nell’essere promotore di incontri tra le parti e di chiedere l’apertura di tavoli di crisi». «Ho sempre ribadito e continuo a sostenerlo – aggiunge – che la perdita di anche un solo posto di lavoro nella nostra regione potrebbe portare seri drammi sociali, l’intera economia della regione sarebbe messa alla prova visto il corposo parco dipendenti. Da questo incontro è emersa la grande disponibilità da parte di entrambe le aziende ad addivenire ad un soluzione condivisa e nel più breve tempo possibile, da sottoporre al tribunale di Roma, il quale auspico possa determinarsi il prima possibile».