Cassano allo Ionio, sequestrati oltre tre quintali di bianchetto

CASSANO ALLO IONIO Sequestrati 3 quintali e mezzo di bianchetto e elevata una sanzione amministrativa di 25 mila euro. E’ accaduto stamani sulla statale 106, nel territorio del comune di Cassano allo Ionio. I militari della Capitaneria di porto di Corigliano Calabro hanno imposto l’alt a un furgone all’interno del quale sono state trovate circa 50 cassette contenenti novellame di sarda, più comunemente chiamato “bianchetto”, per un totale di circa 350 kg. All’autista del mezzo è stato sequestrato l’intero carico di prodotto illegalmente trasportato e, contestualmente, elevata una sanzione amministrativa per la quale è previsto un ammontare che, proprio in ragione del notevole quantitativo rinvenuto, risulta pari a 25.000 euro. Il prodotto sequestrato, a seguito della certificazione del dirigente medico veterinario competente del servizio veterinario della locale Azienda Sanitaria Provinciale 5, che ne ha attestato la non idoneità al consumo umano, è stato distrutto.