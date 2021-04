Covid a Crotone, i contagi aumentano e i vaccini rallentano

CROTONE Aumentano tutti i parametri della pandemia da Covid-19 nella provincia di Crotone. Oggi c’è stato un decesso, i ricoveri in ospedale sono saliti quota 41 e i tamponi positivi sono stati 80. Il report diffuso dall’Azienda sanitaria provinciale attribuisce il morto al Comune di Cotronei. In verità si tratterebbe di una donna di 74 originaria di Papanice, che era stata ricoverata in una Rsa di Cotronei, dove probabilmente ha contratto il contagio. Questo almeno sostengono i familiari della donna. La donna è morta in ospedale dove era stata ricoverata da qualche giorno. In ospedale è tornato l’incubo dei giorni peggiori. Nei due reparti Covid operativi al “San Giovanni di Dio” sono attualmente ricoverati 38 pazienti e altri tre sono ospiti di altri nosocomi della Calabria. Sino a qualche giorno fa dei due reparti Covid operativi al “San Giovanni di Dio”, uno solo era in attività. Ora le cose sono cambiate e anche il personale, momentaneamente impegnato in altre unità operative, è stato richiamato ai reparti Covid. Si cerca di scongiurare il collasso che potrebbe arrivare per il ricorso all’ospedale di molti pazienti con sintomi. Gli 80 tamponi positivi registrati oggi nel Crotonese sono così distribuiti: uno a Cirò, 14 a Cirò Marina, 16 a Crotone, uno a Cutro, dieci a Isola Capo Rizzuto, quattro a Melissa, 19 a Mesoraca, dieci a Petilia Policastro e cinque a Savelli. La novità della giornata di oggi è rappresentata dal focolaio scoppiato a Mesoraca. In questo Comune tre giorni fa c’erano solo nove positivi asintomatici. In soli due giorni il contagio è arrivato a 30 positivi: 29 asintomatici e un sintomatico. Si tratta di numeri importanti se rapportati alla popolazione residente. Non si ferma la diffusione nella città capoluogo di provincia dove gli attuali positivi sono 267: dieci ricoverati in ospedale, 56 sintomatici e 201 asintomatici. Sono diversi i sindaci che lanciano appelli dalle pagine social per invitare i propri concittadini ad avere un comportamento adeguato alla situazione di pericolo. Appelli che, nella maggior parte dei casi, non vengono presi in nessuna considerazione. Molte soggetti continua a comportarsi come se la pandemia non avesse attecchito anche nella provincia di Crotone. In particolare nella città pitagorica viene segnalata una presenza umana eccesiva soprattutto sul lungomare cittadino, dove non ci sono supermercati, farmacie, ospedali o impianti produttivi che potrebbero giustificare quella presenza. Gli attuali positivi della provincia di Crotone sono 963, domani potrebbe essere superato il muro dei 1.000 positivi attivi. Il ministro della Salute oggi ha dichiarato che, nelle realtà dove si procede con una massiccia vaccinazione, la diffusione del contagio arretra. A Crotone si procede a rilento. Anche oggi sono stati somministrati solo 788 vaccini.