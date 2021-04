Locri, 50 anziani vaccinati a domicilio

LOCRI «In un momento di confusione, preoccupazione e anche smarrimento, abbiamo qualche certezza e soprattutto riusciamo a fare ciò che diciamo». Lo scrive in un post su Facebook il sindaco di Locri Giovanni Calabrese. Che continua: «Oggi, grazie all’impegno dei volontari della Croce Rossa, stiamo vaccinando a domicilio circa cinquanta cittadini che per motivi di salute non possono recarsi presso il centro vaccinale. Un grazie di cuore ai volontari della Croce Rossa che stanno portando “vita” nelle case dei nostri anziani cittadini. Un ringraziamento ai volontari del Corpo italiano di soccorso dell’ordine di Malta per la collaborazione e un ringraziamento al personale comunale che si è tanto impegnato per il raggiungimento di questo importante obiettivo».