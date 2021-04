Calabria “zona rossa” anche dopo Pasqua

LAMEZIA TERME Nessun cambio di fascia per le Regioni italiane, neanche dopo Pasqua. Secondo i dati rilevati dalla Cabina di regia – scrive Repubblica – nove regioni resteranno in “zona rossa” e, dunque, bisognerà attendere almeno due settimane prima di passare (eventualmente) in arancione.

Calabria ancora rossa

Tra queste regioni c’è anche la Calabria. Se, infatti, l’Rt nazionale è sceso a 0,98, nella nostra regione si attesta sopra 1,25, così come la Campania.

A vedere confermato il rosso a causa dell’incidenza superiore a 250 casi per 100mila abitanti sono Valle d’Aosta (380), Piemonte (337), Friuli Venezia Giulia (331), Puglia (318), Emilia Romagna (297), Lombardia (268), Toscana (260). Complessivamente il rischio epidemico si mantiene a livelli elevati con sei Regioni – Calabria, Emilia-Romagna, Liguria, Puglia, Toscana e Veneto – che hanno un livello di rischio alto. Tredici Regioni/PPAA hanno una classificazione di rischio moderato (di cui sette ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e una Regione (Basilicata) e una Provincia Autonoma (Bolzano) hanno una classificazione di rischio basso.

Occupazione terapia intensiva

Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è complessivamente in aumento e sopra la soglia critica del 30%: è pari al 41% contro 39% della scorsa settimana. Il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è ancora in aumento da 3.546 (23/03/2021) a 3.716 (30/03/2021). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è anche in aumento e sopra la soglia critica (44%) con un aumento nel numero di persone ricoverate in queste aree: da 28.428 (23/03/2021) a 29.231 (30/03/2021). Lo evidenzia l’Istituto superiore di sanità in merito al monitoraggio settimanale della Cabina di regia.