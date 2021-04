Guccione: «A San Giovanni in Fiore non si vaccina, 20mila persone costrette a spostarsi»

SAN GIOVANNI IN FIORE «Un centro di circa 20mila abitanti si ritrova senza un punto vaccinale, una grave dimenticanza denunciata dagli abitanti di San Giovanni in Fiore e dei Comuni limitrofi». Lo scrive Carlo Guccione, consigliere regionale del Pd, in una lettera indirizzata al Commissario dell’Asp di Cosenza, Vincenzo La Regina.

«Mentre sulla piattaforma vengono aggiunti nuovi centri vaccinali – dichiara Guccione – non si ha alcuna notizia di una sede per la somministrazione dei vaccini anti Covid-19 nel paese silano. Gli over 80 e i soggetti fragili sono costretti a prenotarsi a chilometri di distanza. Un disagio che potrebbe essere tranquillamente risolto aggiungendo sulla piattaforma anche San Giovanni in Fiore tra le nuove sedi vaccinali. I cittadini hanno espresso forte preoccupazione, la mancanza del centro per la vaccinazione agli over 80 e a tutti coloro che man mano potranno effettuare la prenotazione on-line per ricevere il vaccino sta causando numerosi disagi e difficoltà dovuti alla distanza dai punti vaccinali e alla mancanza di servizi di trasporto adeguati». «I cittadini chiedono che il Commissario dell’Asp – conclude Guccione – si faccia garante di questa situazione e intervenga per risolvere al più presto questo disagio in modo da poter garantire a tutti il diritto alla salute.