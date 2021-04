Vaccinazioni, la Calabria non migliora. E gli “altri” hanno superato quota 72mila

CATANZARO Sono 10.501.841 le dosi di vaccino contro il Covid-19 finora somministrate in Italia. È l’ultimo dato aggiornato nel report online del governo. Le persone che hanno già ricevuto anche la seconda dose sono 3.288.888. Con riferimento alle regioni, nel rapporto tra dosi consegnate e somministrate la Calabria resta sempre ultima con il 77,1% (somministrate 274.977 dosi sulle 356.750 consegnate), poco meglio fanno la Sardegna (79.6%) e Liguria (81%%), le migliori performance sono invece quelle della Provincia autonoma di Bolzano (93,6%) e il Veneto (92,9%), la media nazionale è 85,5%. In Calabria le dosi sono state somministrate a 77.271 operatori sanitari, 2.429 personale non sanitario, 18.912 ospiti di strutture residenziali, 74.357 over 80, 10.880 forze armate, 18.590 personale scolastico, “altro” 702.538 (purtroppo ancora non è specificato cosa sia questo “altro”, e questo da alcuni giorni sta alimentando in Calabria il sospetto di parecchi “furbetti”” che hanno scavalcato le liste di prenotazione a scalpito delle categorie ritenute al momento prioritarie).