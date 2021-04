A Firmo non sorgerà alcuna discarica

FIRMO «La notizia che si attendeva è arrivata: a Firmo non ci sarà nessuna discarica». Lo comunica una nota dell’amministrazione comunale del Comune di Saracena, nel Cosentino. «La Regione Calabria – riporta il comunicato – già in un incontro, martedì 30 marzo, alla presenza degli amministratori di Firmo, Altomonte e Saracena ed alcuni imprenditori, attraverso l’assessore all’ambiente De Caprio e il direttore generale del dipartimento, Gianfranco Comito, aveva chiarito di non avere intenzioni di costruire alcuna discarica nel territorio. Volontà ribadita anche ieri al sindaco di Firmo, Pino Bosco, nel corso di un incontro al quale hanno partecipato anche l’assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo, il suo collega all’ambiente De Caprio, e l’assessore comunale di Altomonte, Mario Pancaro».

«Raccogliamo con successo questo risultato – afferma il sindaco di Saracena, Renzo Russo – che tutela il nostro territorio, i nostri agricoltori, le nostre produzioni di qualità e gli imprenditori del turismo esperienziale, e siamo altresì consapevoli che la gestione integrata del ciclo dei rifiuti rappresenta un grave problema per tutta la Calabria. Per questo, alla luce di questa nuova esperienza, c’è ora urgenza di rivedere il piano regionale sui rifiuti che, evidentemente, non può reggere con le ipotesi da sempre avanzate di poter gestire con uno o due grandi impianti un bacino di utenza così vasto».

Lo stesso primo cittadino ha lanciato una proposta che sarà illustrata in una prossima riunione dell’Aro Pollino – che ogni ambito di raccolta si «faccia promotrice di un proprio piano di gestione dei rifiuti, basato sulla logica dei piccoli impianti integrati e a servizio dei territori. Solo così si potrà trovare soluzione alla gestione dei rifiuti tanto da farla diventare risorsa invece che problema. Se continueremo ad immaginare, invece, un sistema basato sui grandi impianti, che qualcuno cerca periodicamente di calare dall’alto in qualche territorio, non arriveremo mai ad una conclusione». «Si dia invece mandato ai territori – conclude – di gestire in proprio i rifiuti prodotti».