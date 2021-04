È Tropea il “Borgo dei Borghi” 2021 – VIDEO

TROPEA La splendida e suggestiva città di Tropea, in provincia di Vibo Valentia, è stata eletta Borgo dei Borghi 2020-2021. La Perla del Tirreno ha conquistato il podio più alto nella speciale classifica del programma in onda su Rai Tre. Venti i borghi italiani in gara, ma il punteggio più alto è andato a Tropea al termine di una votazione che ha visto tra i giurati: Rosanna Marziale, chef stellata, Mario Tozzi, geologo e conduttore di “Sapiens” su Rai3 e Jacopo Veneziani, professore, divulgatore e dottorando in Storia dell’Arte alla Sorbona di Parigi. Tropea grazie alle sue bellezze paesaggistiche ed architettoniche è divenuto uno dei centri turistici più importanti della Calabria e dell’intero Meridione.