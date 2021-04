Tropea borgo più bello d’Italia, Pitaro: «la bellezza salverà la Calabria»

VIBO VALENTIA «Tropea borgo più bello d’Italia, così proclamata ieri sera su Rai 3 durante l’ottava edizione del programma condotto da Camila Raznovich. È un risultato straordinario», commenta il consigliere regionale Francesco Pitaro. «Mi viene da dire (parafrasando Dostoevskij) che la bellezza salverà la Calabria. La metterà al riparo da pregiudizi, tanti e spesso sgradevoli, e indurrà (facciamo che ciò accada) noi tutti, politica e società civile, a un impegno serrato per salvaguardare le sue immense ricchezze naturalistiche, storiche e culturali (incluse enogastronomia e tradizioni) e metterle opportunamente a valore». «Tropea “borgo più bello d’Italia” ci dice – aggiunge – che la Calabria dispone di tutto ciò che occorre per sopraffare inerzie, autoflagellazioni e rassegnazione e vincere la sfida dello sviluppo sostenibile. Ma dobbiamo agire insieme e crederci!». «La Regione potrebbe, intorno al successo ottenuto da Tropea, organizzare una campagna di promozione internazionale dei suoi affascinanti borghi antichi, colmi di storia e leggende. Non certo attraverso costosi testimonial o ineffabili ‘corti’ e spot mangiasoldi, ma utilizzando esperienze e professionalità calabresi e ben sapendo che la bellezza si coniuga con la semplicità e la sobrietà e ripudia superfluità ed eccessi».