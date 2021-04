Traffico di droga e armi, arresti nel Reggino – VIDEO

TRANI Stamattina, circa 50 militari del Comando Provinciale di Bari, insieme ai militari delle Compagnie Carabinieri di Locri e Foggia, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Bari, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, nei confronti di 7 soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti e armi comuni da sparo e armi da guerra. Le indagini, affidate ai Carabinieri della Stazione di Trani, hanno reso possibile accertare gravi indizi a carico degli indagati che sfruttavano l’abitazione di un incensurato per detenere grossi quantitativi di droga e armi anche da guerra.

Le indagini

Le indagini sono partite a seguito dell’operazione condotta dai carabinieri di Trani del 13 aprile 2019, quando due persone furono fermate perché trovate in possesso di circa 4 kg tra hashish e marijuana e di un giubbotto antiproiettile, un revolver ed una mitraglietta considerata arma da guerra con il relativo munizionamento. Le indagini condotte dallo stesso reparto sotto la direzione della Procura Distrettuale di Bari, hanno consentito di acclarare come le abitazioni dei due indagati siano diventate un vero e proprio “deposito” di droga. Le intercettazioni in carcere hanno consentito di accertare come l’abitazione fosse stata utilizzato come “base logistica” per la detenzione di droga e armi anche in altre occasioni.

“Il mutuo soccorso”

L’attività investigativa ha consentito di accertare un forte legame fra gli indagati, alcuni dei quali si sarebbero adoperati per sostenere le spese legali seguite all’arresto di uno dei componenti del gruppo coinvolto nelle indagini. Il sostegno reciproco non era solo “limitato” al pagamento delle spese processuali. Gli indagati si preoccupavano anche di fornire un sostegno alle famiglie dei detenuti. L’operazione odierna è, in parte da mettere in relazione con l’operazione Nemesi condotta dai Carabinieri di Foggia in cui, il 7 giugno 2019, rimasero coinvolti due soggetti considerati elementi di primo piano del gruppo di fuoco a disposizione del clan Carbone-Gallone. I due avrebbero dovuto compiere un’azione nel comune di San Ferdinando di Puglia nei confronti del clan avversario Valerio-Visaggio. Propositi omicidiari, stoppati solo grazie alle indagini dei Carabinieri avviate e concluse anche nei comuni di Trani e Bisceglie.