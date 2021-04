Lamezia, esplode una bomba carta all’ingresso di un condominio

LAMEZIA TERME E’ esplosa un bomba in via dei Brutii a Lamezia intorno alle 23 di martedì sera, il boato è stato avvertito in diversi quartieri della città della Piana. Sul posto le forze dell’ordine hanno rilevato che il forte rumore è stato causato dall’esplosione di una bomba carta nel quartiere Capizzaglie, il congegno era posizionato accanto al motore del cancello elettrico dell’ingresso di uno stabile dove abitano diverse famiglie. La Polizia ha iniziato indagare e nel corso della giornata verificherà e confronterà le testimonianze degli abitanti della zona, gli atti relativi all’incidente, inoltre, sono stati trasmessi alla Procura di Lamezia.