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Asp Reggio Calabria, domani la presentazione del Bilancio di Genere e Rendiconto Sociale 2025

La dg Lucia Di Furia introdurrà una serie di focus tecnici curati dai dirigenti aziendali

Pubblicato il: 26/05/2026 – 13:06
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Asp Reggio Calabria, domani la presentazione del Bilancio di Genere e Rendiconto Sociale 2025
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REGGIO CALABRIA Si terrà domani, mercoledì 27 maggio 2026, a partire dalle ore 9, presso la “Sala F. Monteleone” del Consiglio Regionale della Calabria, l’evento di presentazione del “Bilancio di Genere e Rendiconto Sociale 2025” promosso dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria. È quanto si legge in una nota dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria.
L’incontro rappresenta un importante momento di trasparenza, analisi e programmazione strategica per la sanità territoriale, incentrato sulla valorizzazione delle risorse umane, sull’equità di genere e sull’efficacia delle cure primarie e ospedaliere.
L’apertura dei lavori è affidata ai saluti istituzionali di Salvatore Cirillo (Presidente Consiglio Regionale), Pasqualina Straface (Assessore Inclusione Sociale e Welfare), Domenico Giannetta (Consigliere Regionale) e Angelo Brutto (Presidente Commissione Sanità).
A introdurre la giornata sarà Lucia Di Furia, Direttore Generale dell’ASP di Reggio Calabria, dando il via a una serie di focus tecnici curati dai dirigenti aziendali.
Al centro del dibattito ci saranno i bilanci economici di Diego Vitrioli, la gestione del personale con Simona Sicuro e Antonella Roso, le attività di prevenzione di Elena Nasso e Antonella Crea, i distretti sanitari territoriali analizzati da Gabriella Eburnea e Salvatore Barillaro, e le cure ospedaliere illustrate da Oreste Iacopino. La seconda parte dei lavori toccherà i progetti innovativi con Carmen Francesca Zagaria, la formazione continua guidata da Giovanni Calogero e le pari opportunità trattate da Valeria Surace (CUG).
Alle 12.20 si terrà una tavola rotonda strategica per la sanità calabrese, moderata da Gandolfo Miserendino (Azienda Zero) ed Ernesto Esposito (Dipartimento Sanità). Al confronto parteciperanno i vertici della sanità regionale: Simona Carbone (A.O.U. Dulbecco), Antonio Battistini (ASP Catanzaro), Antonio Graziano (ASP Crotone), Vittorio Sestito (ASP Vibo Valentia), Tiziana Frittelli (GOM Reggio Calabria) e Vitaliano De Salazar (A.O. e ASP Cosenza).
La chiusura dell’evento sarà affidata al Direttore Amministrativo dell’ASP RC, Maddalena Berardi.

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