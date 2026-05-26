La Fillea Cgil Calabria assegna borse di studio in memoria dei caduti sul lavoro

l’iniziativa

Giovedì e venerdì prossimi, con due cerimonie distinte, la Fillea Cgil Calabria consegnerà presso il plesso scolastico di via De Napoli di Pianette di Montalto Uffugo e presso il liceo scientifico “E. Mattei” di Castrovillari le borse di studio, istituite in memoria dei caduti sul lavoro, agli studenti risultati vincitori in un progetto avente come tema la sicurezza sul lavoro. La prima cerimonia per la consegna delle borse di studio è in programma, per le 11,30 di giovedì 28 maggio, presso il plesso scolastico di via De Napoli di Pianette di Montalto Uffugo. Alla manifestazione, dopo i saluti di Gemma Faraco, dirigente scolastico, del presidente dell’amministrazione provinciale di Cosenza nonché sindaco di Montalto, Biagio Faragalli, e del presidente del consiglio d’Istituto, Armando Taverna, interverranno Massimiliano Ianni, segretario generale della CGIL di Cosenza, Francesco Piro, segretario provinciale della FLC CGIL di Cosenza, e Simone Celebre, segretario generale della FILLEA CGIL Calabria. La manifestazione sarà coordinata dalla giornalista Elvira Sangineto. La seconda manifestazione è in programma venerdì 29 maggio, alle 10, presso l’auditorium del Liceo scientifico “E. Mattei” di Castrovillari. A questo secondo appuntamento, dopo i saluti di Elisabetta Cataldi, dirigente scolastico, di Giuseppe Zanfini, presidente del consiglio d’Istituto, e di Andrea Ferrone, segretario generale della CGIL Pollino – Sibaritide – Tirreno, sono previsti gli interventi di Silvana Malaj, moglie di una vittima sul lavoro, di Gianfranco Trotta, segretario Generale della CGIL Calabria, di Caterina La Rocca, responsabile Rete degli Studenti Medi, Antonio Masini, esecutivo nazionale Rete degli Studenti, e Simone Celebre, Segretario Generale FILLEA CGIL Calabria. La manifestazione sarà moderata dal giornalista Vincenzo Alvaro.

“La sicurezza sul lavoro – ha dichiarato il segretario generale della Fillea Cgil, Simone Celebre – è una questione culturale, un principio inderogabile e un diritto, non un lusso. Per questo, come Fillea CGIL Calabria, abbiamo istituito una serie di borse di studio a livello regionale: vogliamo stimolare nei giovani, che sono i lavoratori di domani, una riflessione profonda sulla prevenzione degli incidenti e sulla tutela dei diritti. Con queste iniziative intendiamo coinvolgere attivamente la scuola per promuovere una memoria attiva e costante, onorando il sacrificio di tutti i caduti sul lavoro. Educare le nuove generazioni alla cultura della sicurezza, rendendole consapevoli dei rischi quotidiani, è l’unico modo concreto per combattere una piaga che non conosce tregua. La sicurezza – ha concluso Simone Celebre – non è solo un fatto tecnico, ma un valore da coltivare per costruire un futuro libero da tragiche perdite”.