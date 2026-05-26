Comunali, Brutto: «Fratelli d’Italia cresce e si conferma punto di riferimento del centrodestra»

dopo il voto / Reazioni

COSENZA «Il risultato ottenuto da Fratelli d’Italia alle elezioni comunali di Reggio Calabria rappresenta un motivo di grande orgoglio e soddisfazione per tutto il nostro partito. Con quasi 10 mila voti e 4 seggi conquistati in Consiglio comunale, i cittadini hanno premiato il lavoro serio, costante e credibile che abbiamo portato avanti sul territorio». È quanto dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Angelo Brutto, commentando l’esito delle urne che ha visto FdI confermarsi una delle principali forze politiche del centrodestra reggino. «Si tratta – prosegue Brutto – di un consenso importante che nasce dalla vicinanza alle tante realtà sociali che chiedono città moderne, efficienti e sicure. Fratelli d’Italia cresce perché interpreta concretamente le esigenze delle comunità e perché i cittadini riconoscono la coerenza e la serietà della nostra classe dirigente».

Il capogruppo sottolinea inoltre il valore politico del risultato raggiunto dall’intera coalizione di centrodestra. «L’esito del voto dimostra che i cittadini hanno premiato un progetto politico credibile e una squadra competente. Fratelli d’Italia sarà determinante nel dare stabilità amministrativa e nel sostenere un percorso di crescita per i territori». Brutto evidenzia inoltre i segnali positivi arrivati anche dalle altre realtà calabresi chiamate al voto. «A Crotone il centrodestra sta ottenendo un risultato importante, confermando la forza della nostra coalizione e il radicamento di Fratelli d’Italia anche in un territorio strategico della Calabria. Si tratta di un dato che rafforza ulteriormente il percorso politico avviato dal nostro partito nella regione».

«Grande attenzione anche a Castrovillari – aggiunge Brutto – dove la candidata del centrodestra e di Fratelli d’Italia Anna De Gaio accede al ballottaggio con un risultato significativo che testimonia la credibilità del progetto politico costruito insieme alla coalizione. È il segnale di una classe dirigente capace di interpretare le esigenze dei cittadini e di proporre un’alternativa concreta per il governo della città».

«Un dato particolarmente significativo – sottolinea ancora Brutto – riguarda anche i tanti amministratori di Fratelli d’Italia eletti nelle liste civiche presenti nelle diverse competizioni elettorali. Si tratta di uomini e donne che, pur candidandosi in realtà civiche, condividono valori, visione e impegno politico del nostro partito. Questo conferma la capacità di Fratelli d’Italia di essere punto di riferimento ampio e radicato sui territori, dialogando con il civismo e con le migliori energie delle comunità locali. Desidero ringraziare – conclude Brutto – tutti i candidati della lista, i militanti, gli amministratori, i simpatizzanti e soprattutto gli elettori che hanno dato fiducia al nostro simbolo. Questo risultato non rappresenta un punto di arrivo ma l’inizio di una nuova fase di impegno politico e amministrativo. Continueremo a lavorare con responsabilità, passione e spirito di servizio per costruire città sempre più forti, attrattive e vicine ai bisogni dei cittadini».

Sisto (FI): confermata la solidità del centrodestra

Sulle Comunali arriva anche il commento del senatore di Forza Italia e viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto: «Il risultato del primo turno delle amministrative conferma la solidità del centrodestra e, in particolare, il radicamento crescente di Forza Italia sui territori. In molte realtà il nostro movimento ha ottenuto risultati significativi, tra cui spicca l’esito di Reggio Calabria, dove Francesco Cannizzaro ha vinto con una valanga di consensi. Tutto questo è frutto del lavoro serio dei candidati, degli amministratori locali e di una proposta politica credibile, moderata e concreta, capace di dialogare anche con le migliori esperienze civiche. Forza Italia si conferma punto di riferimento per quell’elettorato che chiede competenza, stabilità e buon governo. Ora avanti con passione e determinazione ai prossimi ballottaggi».