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dal dolore alla condivisione

All’Asp di Crotone nasce “Oltre l’assenza”, il nuovo gruppo di ascolto per l’elaborazione del lutto

Un percorso gratuito e protetto promosso dal Consultorio familiare per accompagnare i cittadini nel momento più delicato della vita

Pubblicato il: 26/05/2026 – 16:03
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All’Asp di Crotone nasce “Oltre l’assenza”, il nuovo gruppo di ascolto per l’elaborazione del lutto
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CROTONE Ci sono ferite che non si vedono sulle cartelle cliniche, ma che richiedono la stessa cura, lo stesso tempo e la stessa attenzione specialistica di una patologia fisica. La perdita di una persona amata rappresenta uno dei momenti più complessi, destabilizzanti e dolorosi dell’esistenza umana, un deserto emotivo in cui spesso è facile smarrire la rotta. Per rispondere a questo bisogno profondo, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone ha deciso di scendere in campo al fianco dei cittadini, attivando attraverso l’azione specialistica del proprio Consultorio familiare, l’iniziativa denominata “Oltre l’Assenza: un percorso di ascolto, insieme“, un gruppo di mutuo aiuto totalmente gratuito e specificamente dedicato a chi sta affrontando il difficile cammino dell’elaborazione del lutto.

Le parole del dg Graziano

Sulla valenza sociale e sanitaria del progetto si è espresso con determinazione il Direttore Generale dell’ASP di Crotone, Antonio Graziano: «La missione della sanità pubblica moderna sta cambiando. Non possiamo limitarci a curare la malattia fisica, ma dobbiamo avere il coraggio e la sensibilità di prenderci cura della persona nella sua interezza, intercettando quelle fragilità emotive e invisibili che colpiscono il tessuto sociale del territorio. Il lutto è un’esperienza drammatica che può isolare. Con questo progetto vogliamo dire chiaramente ai cittadini che le istituzioni sanitarie ci sono e che nessuno deve essere lasciato solo ad affrontare il proprio dolore».

Uno spazio sicuro, protetto e qualificato

L’iniziativa nasce proprio con l’obiettivo di offrire uno spazio sicuro, protetto, qualificato e strettamente riservato, dove poter dare voce alla sofferenza, confrontarsi con altre esperienze analoghe e attivare quelle risorse personali necessarie a ritrovare un nuovo equilibrio. Gli incontri verranno guidati e facilitati da due figure professionali della struttura consultoriale, la psicologa Stefania Laratta e l’assistente sociale Maria Rachele Mirabelli, che attraverso il dialogo clinico, la condivisione guidata e l’utilizzo di specifici strumenti relazionali aiuteranno i partecipanti a elaborare il trauma della perdita, valorizzando l’importanza dell’ascolto reciproco e della cura dei legami umani.

Il servizio

Il servizio è completamente gratuito, aperto a tutti coloro che hanno vissuto la perdita di una persona cara e si svolgerà a cadenza settimanale ogni mercoledì alle ore 16 presso i locali del Consultorio Familiare dell’ASP di Crotone. Poiché i posti sono limitati, per garantire la corretta dimensione terapeutica e l’adeguato setting protetto, la partecipazione è subordinata ad una prenotazione per un colloquio preliminare e conoscitivo, finalizzato al corretto inserimento nel gruppo. Per ricevere maggiori informazioni o per fissare l’appuntamento è possibile contattare direttamente gli operatori del Consultorio ai numeri di telefono 0962.962931 o 328.3009866.

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