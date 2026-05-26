All’Asp di Crotone nasce “Oltre l’assenza”, il nuovo gruppo di ascolto per l’elaborazione del lutto

dal dolore alla condivisione

CROTONE Ci sono ferite che non si vedono sulle cartelle cliniche, ma che richiedono la stessa cura, lo stesso tempo e la stessa attenzione specialistica di una patologia fisica. La perdita di una persona amata rappresenta uno dei momenti più complessi, destabilizzanti e dolorosi dell’esistenza umana, un deserto emotivo in cui spesso è facile smarrire la rotta. Per rispondere a questo bisogno profondo, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone ha deciso di scendere in campo al fianco dei cittadini, attivando attraverso l’azione specialistica del proprio Consultorio familiare, l’iniziativa denominata “Oltre l’Assenza: un percorso di ascolto, insieme“, un gruppo di mutuo aiuto totalmente gratuito e specificamente dedicato a chi sta affrontando il difficile cammino dell’elaborazione del lutto.

Le parole del dg Graziano

Sulla valenza sociale e sanitaria del progetto si è espresso con determinazione il Direttore Generale dell’ASP di Crotone, Antonio Graziano: «La missione della sanità pubblica moderna sta cambiando. Non possiamo limitarci a curare la malattia fisica, ma dobbiamo avere il coraggio e la sensibilità di prenderci cura della persona nella sua interezza, intercettando quelle fragilità emotive e invisibili che colpiscono il tessuto sociale del territorio. Il lutto è un’esperienza drammatica che può isolare. Con questo progetto vogliamo dire chiaramente ai cittadini che le istituzioni sanitarie ci sono e che nessuno deve essere lasciato solo ad affrontare il proprio dolore».

Uno spazio sicuro, protetto e qualificato

L’iniziativa nasce proprio con l’obiettivo di offrire uno spazio sicuro, protetto, qualificato e strettamente riservato, dove poter dare voce alla sofferenza, confrontarsi con altre esperienze analoghe e attivare quelle risorse personali necessarie a ritrovare un nuovo equilibrio. Gli incontri verranno guidati e facilitati da due figure professionali della struttura consultoriale, la psicologa Stefania Laratta e l’assistente sociale Maria Rachele Mirabelli, che attraverso il dialogo clinico, la condivisione guidata e l’utilizzo di specifici strumenti relazionali aiuteranno i partecipanti a elaborare il trauma della perdita, valorizzando l’importanza dell’ascolto reciproco e della cura dei legami umani.

Il servizio

Il servizio è completamente gratuito, aperto a tutti coloro che hanno vissuto la perdita di una persona cara e si svolgerà a cadenza settimanale ogni mercoledì alle ore 16 presso i locali del Consultorio Familiare dell’ASP di Crotone. Poiché i posti sono limitati, per garantire la corretta dimensione terapeutica e l’adeguato setting protetto, la partecipazione è subordinata ad una prenotazione per un colloquio preliminare e conoscitivo, finalizzato al corretto inserimento nel gruppo. Per ricevere maggiori informazioni o per fissare l’appuntamento è possibile contattare direttamente gli operatori del Consultorio ai numeri di telefono 0962.962931 o 328.3009866.