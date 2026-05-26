Scuolabus travolto da treno in Belgio, quattro morti

la tragedia

È di almeno quattro morti, tra cui due adolescenti, il bilancio provvisorio dell’incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus a un passaggio a livello nei pressi di Buggenhout. Lo ha riferito all’emittente Rtl il ministro dei Trasporti Jean-Luc Crucke. Tra le vittime ci sono anche l’autista del bus e un adulto che accompagnava gli studenti, ha precisato il ministro, aggiungendo che altre due persone sono rimaste gravemente ferite.

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