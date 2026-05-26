Reggio, tutti i numeri del trionfo di Cannizzaro. Ecco il nuovo Consiglio comunale – NOMI

il dopo voto

REGGIO CALABRIA Per la maggioranza di centrodestra 24 seggi, solo sette più quelli del candidato sindaco sconfitto per il centrosinistra, a conferma di un’autentica débâcle del fronte progressista. La composizione del nuovo Consiglio comunale di Reggio Calabria emersa dopo il voto di domenica e lunedì rende plasticamente l’idea del trionfo a valanga di Francesco Cannizzaro, di Forza Italia e del centrodestra. Alla fine, in base a dati ufficiali, Cannizzaro, che era sostenuto da 11 liste, ha raggiunto il 65,7%, distanziando Battaglia, “alfiere” del centrosinistra con sei liste a sostegno, di oltre 40 punti percentuali: niente da fare poi per gli altri due candidati sindaco Edoardo Lamberti Castronuovo (5,1%) e Saverio Pazzano (4,4%), che restano fuori anche dall’aula consiliare di Palazzo San Giorgio.

Le liste

Forza Italia è il primo partito a Reggio Calabria, ottenendo il 12,46% al quale, però, va aggiunto il dato della lista “Cannizzaro Sindaco”, 12,44% emanazione di Forza Italia, per un 24,96%, in crescita rispetto alle regionali dell’ottobre scorso (21,13%). Un ottimo risultato l’ha ottenuto Reggio Futura, la lista ispirata e creata dall’ex sindaco ed ex governatore Giuseppe Scopelliti che batte la Lega arrivando all’8,20% dei consensi. Il Pd, quarto partito di queste consultazioni, scende a una cifra al 9,48%. Quanto alla distribuzione dei seggi, nella maggioranza di Cannizzaro 5 vanno a Forza Italia e alla lista del sindaco, 4 a Fratelli d’Italia, 3 seggi a Reggio Futura, 2 seggi a testa per Lega e Alternativa Popolare. I restanti 3 seggi, uno a testa, vanno a Noi Moderati, Insieme si può e Azione. Per il centrosinistra 3 seggi vanno al Pd più quelli di Domenico Battaglia, un seggio ciascuno a La Svolta, Alleanza Verdi e Sinistra, Reset e ad Avanti – Psi – Italia Viva – Pri – Casa Riformista.

La composizione del Consiglio comunale

Questi gli eletti nel Consiglio comunale di Reggio Calabria secondo una prima elaborazione in base ai dati del Viminale. Forza Italia: Antonino Maiolino, Federico Milia, Giuseppe Eraclini, Paolo Romeo, Rocco Lascala (ma il sesto, Antonino Zimbalatti, ha un solo voto di svantaggio). Cannizzaro Sindaco: Paolo Bilardi, Nicola Zera Falduto, Fabio Giuseppe Colella, Manuela Iatì, Stefano Maria Vilasi. Fratelli d’Italia: Demetrio Marino, Serena Antonia Mangano, Giuseppe Bilardi, Daniela De Blasio. Reggio Futura: Filomena Maria Luisa Curatola, Marco Parisi, Filomena Iatì. Lega: Antonino Caridi, Giuseppe De Biasi. Alternativa Popolare: Massimo Ripepi, Emiliano Imbalzano. Noi Moderati: Mario Cardia. Insieme si può: Carmine Miriam Pitasi. Azione: Gianluca Califano. Nell’opposizione questi gli eletti: per il Partito Democratico Marcantonino Malara, Carmelo Versace, Giuseppe Marino; per La Svolta Carmelo Romeo; per Alleanza Verdi Sinistra Demetrio Delfino; per Reset Francesco Catalano; per Avanti – Psi – Italia Viva – Pri – Casa Riformista Filippo Quartuccio. (c. a.)

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