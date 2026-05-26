“Reset”, Antonio Manzo lascia il carcere e passa ai domiciliari

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COSENZA Antonio Manzo, imputato nel processo scaturito dall’inchiesta denominata “Reset”, lascia il carcere e passa agli arresti domiciliari. Nei confronti dell’imputato (difeso dall’avvocato Antonio Ingrosso) è stato applicato anche il braccialetto elettronico. Lo ha stabilito la Corte d’appello di Catanzaro a seguito di richiesta da parte della difesa. (f.b.)

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