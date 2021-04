Corigliano Rossano, a fuoco due furgoni per il trasporti di operai dell’ospedale della Sibaritide

CORIGLIANO ROSSANO Non accenna ad arrestarsi l’onda incendiaria a Corigliano Rossano. Sono ormai diverse decine i mezzi dati alle fiamme solo negli ultimi mesi. Un’escalation proseguita anche poco prima dell’alba di oggi, intorno alle 4, con l’incendio di due furgoni utilizzati a quanto pare per il trasporto di maestranze che lavorano in sub-appalto nei cantieri del costruendo ospedale della Sibaritide.

I due mezzi erano parcheggiati in piazza Dante, a Rossano, e pare che l’innesco sia di origine dolosa. Le fiamme hanno causato danni anche ad un’altra auto, parcheggiata nelle vicinanze dei due furgoni, un Fiat Ducato e un Opel Vivaro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano e gli uomini del commissariato di Polizia che stanno indagando sul caso.