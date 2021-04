Tragedia nel Cosentino, morto operatore tv caduto in un dirupo

COSENZA Un operatore tv, impegnato in alcune riprese, è morto cadendo in un dirupo. Si tratta di Michele Porcelli, 55 anni, storico regista e operatore di ripresa. Il dramma è avvenuto a Buonvicino, in provincia di Cosenza, intorno alle 13 di oggi. Inutili i soccorsi. Sul posto si sta recando un magistrato della procura di Cosenza. Sulle cause che hanno portato alla morte dell’uomo, che aveva 56 anni, cercheranno di fare luce i carabinieri.

Dalla redazione del Corriere della Calabria le condoglianze alla famiglia e ai colleghi. Profondo cordoglio per la scomparsa di Porcelli è stato espresso dal presidente dell’Ordine dei Giornalista della Calabria, Giuseppe Soluri, a nome di tutto il Consiglio, e dal presidente nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, Carlo Verna.