Vibo Valentia, arrestato 21enne straniero con passaporto falso

VIBO VALENTIA I poliziotti dell’Ufficio Immigrazione della locale Questura hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino extracomunitario, ventunenne, trovato in possesso di un documento falso valido per l’espatrio. Lo straniero si è presentato allo sportello per la conversione del permesso di soggiorno esibendo un passaporto alterato che, sin dalle prime verifiche da parte degli Agenti, rilevava delle anomalie. Pertanto, ritenendo necessari ulteriori controlli del documento, lo stesso è stato visionato dall’Ufficio Polizia di Frontiera Aerea e Marittima di Lamezia Terme, dove il personale specializzato in tema di “falso documentale” ha confermato la falsità del passaporto per l’alterazione delle generalità del ventunenne. Per tale motivo lo straniero è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa dell’udienza per il rito direttissimo.