Lamezia, commercianti e imprenditori preparano un flash-mob contro le chiusure

LAMEZIA TERME Un flash mob di commercianti e altri imprenditori è quello che è previsto per martedì 13 aprile a Lamezia Terme, nell’isola pedonale di Corso Numistrano. La manifestazione è organizzata dall’associazione Impresa Calabria e da Autonomi&P.Iva Calabria. Gli operatori economici considerano «prive di logica le chiusure che molti hanno subito» e invitano tutti «a non mollare la presa, e a partecipare al flash mob per farci sentire, per far sì che qualche coscienza possa svegliarsi, ma soprattutto fare arrivare la nostra voce a chi di dovere». L’evento sarà organizzato all’isola pedonale di Nicastro il 13 aprile alle 10,30.

L’invito, proseguono i promotori «è esteso a tutto il mondo produttivo ed ognuno di noi potrà portare con sé un cartello con scritta una frase, possibilmente corta, di richiesta o protesta. Più saremo, più effetti avrà la manifestazione. Oggi più che mai serve coesione, nessuno può farcela da solo e soltanto chi si ribella ha diritto alla pretesa. Uniti siamo una corazzata, facciamo vedere cosa siamo capaci di fare. Un grosso in bocca al lupo a tutti e speriamo di essere in tantissimi».